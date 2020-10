Marcel en Antoon sluiten met pijn in hart hun varkensstallen, zoals zoveel collega's, ‘Het is klote’

Tussen hoop en vrees voor alternatie­ve carnaval: ‘Dit jaar niet als maandver­band verkleed’

24 oktober Groots en uitbundig carnaval vieren is van de baan. Corona draaide het narrenfeest de nek om. Voor velen reden tot droefenis. Hier en daar gloort er ook hoop, op alternatieve vormen, op kleinere schaal. Vier gepokt en gemazelde carnavallers laten van zich horen, over het gemis aan carnaval in hun eigen dorp, en over de hoop.