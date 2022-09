Meer maatregelen tegen fietsers en auto’s in centrum Schijndel

Onvermoei­baar werkt Jan voor Sri Lanka: ‘Juist nu kunnen we de armen daar niet in de steek laten’

BERLICUM/SINT-MICHIELSGESTEL - Onvermoeibaar is de inzet van Jan van der Steen en zijn vrouw Annie uit Berlicum voor de allerarmsten in het binnenland van Sri Lanka. Er komt een tentoonstelling van hun werk in D’n Durpsherd en de ambassadeur van Sri Lanka komt die zelfs openen.

22 augustus