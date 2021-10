Meierijstad eert winnaars Kunst- en Cultuurprijs 2021

Wie stopt en wie volhardt in politiek van Meierij­stad? ‘De laatste periode was best heftig’

2 oktober SINT-OEDENRODE - Wie gaat door en wie stopt in de politiek van Meierijstad? Een stoelendans is op komst richting de verkiezingen van maart 2022. Zo vindt Mari van der Aalsvoort uit Schijndel het na 12 jaar welletjes. ,,De laatste periode was best heftig.” Een rondje langs de tien partijen.