Meierijstad houdt 13 miljoen over aan 2021

B en W willen het meeste geld, ruim 9 miljoen, toevoegen aan de algemene risicoreserve. ,,Dit helpt de gemeente om in de toekomst risico’s op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.”

De overige 4 miljoen wil het college gebruiken voor de begroting 2022. ,,Het gaat vooral over geld wat de gemeente laat in het jaar ontving van het Rijk voor bijvoorbeeld jeugdzorg. Die activiteiten kunnen dan in 2022 uitgevoerd worden", aldus de gemeente.

Mooie stappen gezet

Wethouder Jan Goijaarts CDA, Financiën) is tevreden: ,, Op het gebied van onderwijs en duurzaamheid zijn mooie stappen gezet.” Toch benadrukt hij de onzekerheden. ,,2021 was, net als 2020, een jaar van onzekerheden. Het gebrek aan compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, bracht en brengt onzekerheid met zich mee. Ook financieel was het voor veel mensen opnieuw een spannend jaar door de effecten van de coronacrisis. Daar is nu een nieuwe crisis bijgekomen; de oorlog in Oekraïne.”



