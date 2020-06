Meierijstad krijgt reizend huisje voor informatie over ‘groene’ woningen

VEGHEL/SCHIJNDEL - In navolging van Breda is de gemeente Meierijstad van plan om een ‘groene’, reizende kleine woning aan te schaffen. In dit ‘tiny house’ krijgen inwoners op verschillende plekken in de gemeente informatie over het verduurzamen van hun woning.

In Breda is de kleine woning gedoopt tot Greenhopper, in Meierijstad is de voorlopige werknaam Ecomobiel. De Energie Coöperatie Meierijstad (ECM) is nauw betrokken bij de aanschaf van het reizende huisje. ,,Het ligt in de planning om in het najaar te starten met de Ecomobiel”, zegt Erik Boon van Ostade, kwartiermaker van de ECM. ,,Door de coronacrisis heeft het wat vertraging opgelopen.”

In de Ecomobiel kunnen mensen informatie krijgen over onder meer subsidies of leningen voor duurzaamheidsmaatregelen. Tevens kunnen zij in het mobiele huisje zien hoe bijvoorbeeld ledverlichting, energiezuinige radiatoren en infra-rood warmtepanelen eruit zien.



Zowel Meierijstad als de ECM verzorgt die informatie. Boon van Ostade: ,,Zie het als een reizend kantoor, waarmee we bijvoorbeeld winkelcentra en supermarkten bezoeken. Om duurzaamheid zo laagdrempelig mogelijk te maken.” Meierijstad wil het ‘tinyhouse’ ook voor andere activiteiten rondom duurzaamheid inzetten.

Energiecoaches

Gelijktijdig is de ECM bezig met het aantrekken van energiecoaches. Dit zijn vrijwilligers die inwoners van Meierijstad op weg helpen bij het verduurzamen van hun woning. Zij geven burgers inzicht in hun energieverbruik en denken mee over de mogelijkheden hoe zij hun energieverbruik kunnen verminderen.



Energiecoaches krijgen een vrijwilligersvergoeding van 170 euro per maand, op basis van acht uur inzet per week. Energiecoaches staan straks ook in de Ecomobiel.

Betrokken bij 12 plannen voor zonneparken

De ECM is tevens nauw betrokken bij de plannen in Meierijstad voor zonneparken. ,,We zijn bij circa 12 plannen voor zonneparken betrokken als gesprekspartner", aldus Boon van Ostade. ,,Onze rol komt neer op het borgen van lokaal draagvlak en lokaal eigendom. Wij proberen aandeelhouders te vinden voor de zonne-energie, zodra er groen licht is voor een zonnepark waar we bij betrokken zijn.”