Meierijstad krijgt tik op vingers van provincie

Senioren Meierij­stad staan in de rij voor opfriscur­sus in verkeer

25 maart SCHIJNDEL - De opfriscursus in het verkeer voor senioren in Meierijstad geniet grote belangstelling. ,,We hebben veel meer aanmeldingen dan cursusplaatsen, dus we zullen op zoek moeten naar nieuwe subsidies", zegt projectleider Eric de Goeij van de Seniorenraad Meierijstad.