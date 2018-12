Meierijstad neemt vakantieparken onder loep

Het gaat om woonresort De Molenheide in Schijndel, vakantiepark Boschvoort en streekpark De Kienehoef in Sint-Oedenrode. ,,We willen weten wat er speelt, wie er wonen en kijken hoe we voor oplossingen kunnen zorgen", zei burgemeester Kees van Rooij woensdagmiddag tijdens een persgesprek in het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel.