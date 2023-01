Meierijstad verlengt taalproject. ‘Mensen worden actiever, gezonder en gelukkiger’

De gemeente startte in 2019 met het project (Laag)Geletterdheid. De bedoeling is dat iedere inwoner van Meierijstad uiteindelijk ‘geletterd’ is en beter uit de voeten kan op het gebied van taal, rekenen en digitale activiteiten.

Actiever, gezonder en gelukkiger

Want wie taal en rekenen beter beheerst en digitaal vaardig is heeft minder hulp en begeleiding nodig, redeneert de gemeente. Bovendien nemen de kansen toe op het vinden (en behouden) van werk. En betere taalvaardigheid leidt er ook toe dat mensen sociaal actiever, gezonder en gelukkiger worden.

Kortom, er is de gemeente alles aan gelegen om zoveel mogelijk mensen te helpen. Hoewel het project formeel afloopt in 2023, verlengt de gemeente het met een jaar. Aan het einde van 2023 wordt het geëvalueerd en besloten of er een vervolg komt en in welke vorm.

Spil in het netwerk

Recent heeft de gemeente voor het project een coördinator aangesteld. Daarmee verwacht ze nog beter in beeld te krijgen wie voor het project in aanmerking komt. De coördinator moet de spil worden van het netwerk waarin de laaggeletterden te vinden zijn. ,,We kunnen nog meer kansen verzilveren met een taalnetwerkcoördinator. Die zorgt voor een steviger taalnetwerk waarbij meer verbindingen gemaakt kunnen worden binnen het netwerk en met de sociale partners.”

Meierijstad trekt in de begroting structureel 75.000 euro beschikbaar voor dit taalproject waarvan ongeveer de helft bestemd is voor de kosten van de coördinator.