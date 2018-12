Meierijstad wacht af met vuurwerkvrije zones

‘Neem me mee’ heet eerste cd van De Lokale Mannen, wereldbe­roemd in Boxtel

13 december BOXTEL - Gewoon een zilveren schijfje, met daarop veertien liedjes van het Boxtelse trio De Lokale Mannen. ,,Want onze aanhang bestaat niet louter uit twintigers zullen we maar zeggen. Een echt tastbaar product wordt over het algemeen gewaardeerd. Zeker door onze generatiegenoten”, zegt zanger en liedjesschrijver Wim Kuipers (52). Dus geen streaming of digitaal download-album, maar een heuse cd. Die heet ‘Neem me mee’ en verschijnt eind januari.