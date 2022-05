Meisjeskapel Kentalis gaat dicht, museum dovenonderwijs al ontmanteld

In juni wordt de laatste dienst gehouden in de Meisjeskapel. Daarna wordt de kapel aan de eredienst onttrokken. Het sluiten van de Meisjeskapel voor erediensten is de zoveelste stap in een rij om tot een leeg hoofdgebouw te komen met aan weerszijde van dat gebouw een kapel, de een voor jongens de andere voor meisjes.

Laatste viering

Een woordvoerder van Koninklijke Kentalis meldt dat op 19 juni een laatste speciale viering wordt gehouden in de Meisjeskapel. ,,Voor die viering worden alle cliënten uitgenodigd. Maar ook betrokkenen die er in het verleden mee te maken hebben gehad. Ze worden persoonlijk uitgenodigd.”

Museum gesloten

In de Jongenskapel zat tot voor enige tijd nog het Museum over Dovenonderwijs. Het museum opende in het jaar dat Kentalis 225 jaar oud was, dat was in 2015. Bezoekers konden er de grote verschillen tussen het Nederlandse dovenonderwijs van toen en nu ontdekken. In de historische kapel konden bezoekers bijvoorbeeld een kijkje nemen in een klas van vroeger, bekijken hoe technische hulpmiddelen door de jaren heen zijn veranderd en ontdekken wat het verschil is tussen het onderwijs van toen en nu.

Borneman

Het materiaal was afkomstig van de voormalige doveninstituten Guyot in Groningen, Effatha in Zoetermeer en Leiden en het voormalige Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. Conservator en initiatiefnemer Piet Borneman, die ruim dertig jaar bij Kentalis en haar voorgangers werkte, verzamelde jarenlang kennis en materiaal.

Volledig scherm Tom Voskuijl (l) en Piet Borneman (r) staan bij een schildering van Francois Mes in de Jongenskapel van Kentalis in Sint-Michielsgestel. © Domien Van Der Meijden

De woordvoerder van Kentalis: ,,Alle materialen van het museum liggen nu in de opslag. Dus is het museum al ontmanteld. Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel zijn we ondertussen op zoek naar een nieuwe plek voor dit museum.”

Niet slopen

Het historische hoofdgebouw en de kapellen blijven uiteraard staan. Dat zijn Rijksmonumenten. In 1908 vond de eerstesteenlegging plaats van het kolossale neogotische pand aan de Theerestraat te Sint-Michielsgestel, naar een ontwerp van Hubert van Groenendael. In 1910 werd dit complex in gebruik genomen en werd het kasteel Nieuw-Herlaer verlaten, waar al in de negentiende eeuw grootseminarie Herlaer zat en dat plaats maakte voor het dovenonderwijs.

Volledig scherm Het hoofdgebouw van Kentalis. © Jan Zandee/fotoburo Bolsius

In 2024 bouwen?

Op het Kentalisterrein aan de oost- en westflank, inclusief in het hoofdgebouw, kunnen op termijn tussen de 335 en 445 woningen worden gebouwd/gemaakt. Een toekomstige eigenaar of een consortium van ontwikkelaars kunnen er op zijn vroegst in 2024 aan de slag. De verkoop van het terrein kan uiteraard eerder zijn beslag krijgen, als een koper zich aan dient.

Audiologisch centrum

Er zitten nu nog enkele functies in het hoofdgebouw zoals het Audiologisch Centrum. In het audiologisch centrum van Kentalis in Sint-Michielsgestel onderzoeken en begeleidt Kentalis kinderen en volwassenen met gehoorverlies, of die moeite hebben met hebben met taal en spraak. Kentalis heeft verschillende audiologische centra verspreid door het land.



