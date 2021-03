Met je auto langs vijf restaurants in Schijndel en Sint-Oedenrode

Blauwe Scholk slopen of renoveren? Nog even geduld

10 maart DEN DUNGEN - Wanneer valt het besluit over de toekomst van de leegstaande Blauwe Scholk in Den Dungen? Die vraag houdt een groep bewoners van Den Dungen telkens weer bezig. De gemeente Sint-Michielsgestel vraagt nog even geduld, want er zijn drie belangrijke onderzoeken bezig: historisch, bouwkundig en verkeerskundig.