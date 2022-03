Moet Gestel de Dela bellen voor de bibliotheken?

SINT-MICHIELSGESTEL - Moet Sint-Michielsgestel de toekomst in met één centrale bibliotheek? Of moet ze beide vestigingen die vallen onder Huis73, in de Meander en in D’n Durpsherd overeind houden en er meer geld bijleggen?

Het was een van de acht stellingen - en deze leverde een mooie discussie op - waarmee gespreksleider Rien Bosch de negen lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Michielsgestel bestookte en ze daarmee uit de politieke tent lokten. Dat gebeurde donderdagavond tijdens een politiek debat dat Lokaal 7 hield in het Beneluxtheater in D’n Durpsherd in Berlicum.

Sociale aspect

Lijsttrekker Ytje van de Hulsbeek (VVD) twijfelde naar eigen zeggen een tijdje of één bibliotheek voor de hele gemeente wel afdoende is. ,,Maar, nee. Uiteindelijk is twee bibliotheken hebben voor Gestel beter dan een. Misschien hebben ze dan niet alle boeken in huis, maar dat kunnen ze snel regelen dat je die wel krijgt. En het sociale aspect is ook belangrijk. Een mooie ontmoetingsplek voor ouderen, maar ook voor laaggeletterden.”

Den Dungen heeft ook een bieb

Peter Raaijmakers (PPA) haakte daar op in. ,,We hebben weliswaar twee bibliotheken onder de vlag van Huis73, maar ook de parochiële bieb in Den Dungen. Vlak die niet uit. Ze lopen alle drie goed. Maar om er nu direct weer geld aan te besteden de komende jaren, dat vind ik een moeilijke. Dat ligt helemaal aan welke behoefte er is en welke functie je het wilt geven. Geen tonnen erbij. Ik ben realistisch, want dat geld is er niet.”

Op sterven na dood

Sam Goossens (PvdA/GroenLinks) nam er flink stelling tegen. ,,De bibliotheken in Sint-Michielsgestel hebben nu een skelet-budget. Maar er zit nauwelijks meer leven in. Er moet flink geld bij. Dan kun je er iets moois van maken, zoals de bibliotheek in de Petrus in Vught, of zoals die in Den Bosch. Meer leven in de brouwerij brengen. Met geld kun je meer mensen aanstellen die voor activiteiten zorgen. Met het huidige budget is de bieb op sterven na dood.”

Dela bellen? Dacht het niet!

Dat lokte bij Peter Raaijmakers de uitspraak van de avond op: ,,Je doet net alsof we de Dela al moeten bellen voor onze bibliotheken? Dacht het niet! Daar ben ik het niet mee eens. Er gebeurt veel, ook voor ouderen, laaggeletterden en zo meer.”

Geld bij

Mariska Sturkenboom (DorpsGoed) gaf ondertussen aan: ,,Sint-Michielsgestel geeft als gemeente zo ongeveer van alle gemeenten in Nederland het minste geld uit aan de bibliotheek. Maar in onze informatiemaatschappij is dit een belangrijke voorziening. Huis73 heeft prachtige plannen klaar liggen om meer te doen. Dan moet er wel geld bij.”

Flink bezuinigd

Lianna van der Aa (CDA) was het daarmee eens. ,,Het vorig college heeft flink bezuinigd. Er moet echt geld bij voor een volwaardige voorziening. Zeker als je op scholen ook wat wilt met een schoolbibliotheek. Dan moet je er meer centen voor uittrekken.”

Geld in pompen?

Bianca Eijkemans (Podium5) was daar kritisch over. ,,Alleen geld erin pompen, dan ben je er niet.” Dat onderschreef ook Raaijmakers. ,,Dan moet je echt goede prestatie-afspraken maken. Anders heb je er niks aan.”



