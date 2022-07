Mogen de stallen van twee boeren nog groeien in Sint-Michielsgestel?

Al jaren liggen er plannen op tafel om in het gebied van Laar en Nieuw Laar in Berlicum stappen te zetten voor een stuk van het buitengebied. De eerste gebiedsvisie was er al in 2017 en is later nog eens aangepast. De samenhang zat hem vooral in het complete verhaal. Vijf agrarische bedrijven zouden stoppen. Voor hen gloort herbestemming, met Ruimte voor Ruimte en nieuwe woningen of zelfs met een woningsplitsing. Alles netjes ingepast met meer groen er omheen en met aanpassingen van wegen.