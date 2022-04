Mooie verhalen over het kanaal: ze liggen voor het oprapen voor Domien in zijn motorbootje

Deze Boxtelse uitvindin­gen liggen over een paar jaar misschien wel in de winkel

BOXTEL - Design meubels, accessoires, handigheidjes, knuffels. Je kunt het zo gek niet bedenken of het was er afgelopen woensdag, op het Start-Up festival op het Sint-Lucas in Boxtel. En alles bedacht en ontworpen door studenten.

14 april