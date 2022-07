Mysterieuze bordjesdief houdt heemkunde Den Dungen bezig

De dief verhangt een van de bordjes of steelt de hele handel met paal en al. ,,We hebben geen idee of er iemand in Den Dungen is die moeite heeft met onze historische fietsroute van 20 kilometer. Het is een route waar je onderweg bordjes met beschrijvingen en QR-codes kan vinden, die zelfs naar filmpjes leiden van de lokale historie en wat je op die plek aantreft. Als dat zo is, dan hebben we liever dat deze persoon met ons contact opneemt en dat we een oplossing bedenken”, zegt voorzitter Jaap Claerhoudt van Heemkundevereniging Op die Dunghen.