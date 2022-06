Na een leven lang schilderen werken de handen niet meer zo goed mee, maar is er wél een boek

De bijna 89-jarige Lurinks is een vertrouwd gezicht in Gestel. Vanaf 1946, met wat onderbrekingen, nauw verbonden aan Gymnasium Beekvliet. De school waar het teken- en schildertalent van de jongeling uit Zevenbergen tot ontluiken kwam. Met een toekomstig priesterschap voor ogen, kreeg Lurinks’ loopbaan een heel andere wending.

Brand blussen

De Gestelaar reconstrueert verbazingwekkend nauwkeurig zijn leven en artistieke ontwikkeling. Algauw blijkt dat hij al op zeer jonge leeftijd een sterk observator was. ,,In mei 1940 zette een Duits bombardement huizen in onze straat in Zevenbergen in vuur en vlam. Als 6- of 7-jarige zag ik dat ook priesters meehielpen met blussen. Dat imponeerde mij zeer. Ik denk dat, naast het feit dat ik misdienaar was, dit soort gebeurtenissen er toe bijdroeg priester te willen worden”, verhaalt Jan Lurinks.

Zo ver kwam het niet. Als internaatsleerling doorliep Lurinks Gymnasium Beekvliet, met de voor kerkelijke ambities logische overstap naar het Grootseminarie in Haaren. ,,Maar uiteindelijk wonnen daar mijn artistieke ambities”, zegt de gewezen docent Kunstvakken annex kunstenaar. In Haaren eindigde de route naar het priesterschap. Met als reden? ,,Ik wilde tekenen, schilderen, dáár lag mijn passie”, haalt Jan Lurinks als herinnering uit zijn verre verleden op. In vrije uren, in vakanties, Lurinks was hij vooral bewapend met potlood, pen en penseel te vinden.

Volledig scherm Jan Lurinks. © Jan Zandee

Onopgemerkt bleven zijn artistieke vaardigheden niet. Schilderijen, portretten en spotprenten van zijn hand ruilde hij bij docenten en medestudenten voor tubes olieverf. ,,Dan kon ik in ieder geval blijven schilderen”, lacht de bijna 89-jarige.

De Academie voor Beeldende Kunst Sint-Joost in Breda werd de volgende bestemming. Op koers naar het gewenste bestaan van docent én vrij kunstenaar. Bovendien landde Lurinks terug op het oude nest, en werd kunstdocent op op Gymnasium Beekvliet. Dat bleef hij 35 jaar.

Pen, potlood en stift

In zijn nieuwe dorp leefde hij zich uit in vele technieken, zoals gewassen pentekeningen, met conté-potlood, acrylverf, gewassen viltstift, kalligrafie. Technieken die zijn terug te vinden in het onlangs door hemzelf uitgegeven boek. Prachtige sfeerbeelden van het oude Sint-Michielsgestel, van de toren, de Dommeloevers, boerderijen geeft Lurinks er in weer.

Een treffender betiteling dan idyllisch valt nauwelijks te bedenken. Daarnaast in deze kleinschalige uitgave veel toegepaste kunstvormen in de zin van boekomslagen, logo’s en diverse prenten, met Sint-Michielsgestel als rode draad.

Nu, anno 2022, blijven potlood, pen, kwast of penseel vaak onaangeroerd in de schilderskist van Jan Lurinks. De hoge leeftijd heeft zo zijn consequenties. ,,Met het ouder worden krijg ik wat meer last van mijn handen. Ik teken nog wel, weliswaar heel veel minder dan voorheen.” Zijn boek blijft, als een soort geschiedenisboek van het oude Gestel in fraaie beelden.

Volledig scherm Het onlangs verschenen boek van Jan Lurinks. © BD