Na lang aandringen van omwonenden kapt Boxtel woudreuzen in Liempdse straten

Is het te laat voor ondergrond­se afvalcon­tai­ners bij Brenthof en Dommelstae­te?

SINT-MICHIELSGESTEL - Het lijkt geen haalbare kaart om bij de nieuwe wooncomplexen Dommelstaete en Brenthof alsnog ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Dat kan alleen tegen hele hoge kosten. En of er ondergronds nog genoeg ruimte is, is zeer de vraag.

20 juli