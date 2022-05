Na parkeerschijf voor hotelbedjes en laadpalen vond Theo zijn passie: foodtruck Satheo

,,De domeinnaam Satheo heb ik al in 2003 laten vast leggen", vertelt Theo van den Dungen in de serre aan zijn huis in Schijndel. Dikke mappen met administratie liggen op tafel ‘Satheo betalingen 2022'. ,,Ik stond op een feestje met twee van die stokjes in m'n hand.” Hij gebaart alsof hij zichzelf spiest. ,,‘Wat is dit?’, vroeg ik aan een vriend. ‘Satheo’.” Hij lacht.