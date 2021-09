Na ruim een eeuw valt het doek voor Dungense slachterij Cooymans

Fiasco dreigt voor Goede Doelenweek Den Dungen

8 september DEN DUNGEN - De Goede Doelenweek in Den Dungen dreigt op een fiasco uit te lopen. Dat melden de organisatoren van de gecombineerde collecties voor een aantal goede doelen in Den Dungen. ,,We hebben huis-aan-huis formulieren rondgebracht. Maar we krijgen meldingen dat het bankrekeningnummer niet klopt”, zegt Tiny Hairwassers.