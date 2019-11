Naar hulp schreeuwende vrouw blijkt krijsende uil, hulpdiensten rukken voor niks massaal uit

Annemieke Pepping leidt basisscho­len in Schijndel

15 november SCHIJNDEL - Annemieke Pepping uit Den Dungen is vanaf komend jaar de nieuwe directeur-bestuurder van SKOPOS, het overkoepelend bestuur van zeven basisscholen in Schijndel. Zij is de opvolger van Marcel van den Hoven, die sinds 1 oktober bestuursvoorzitter is van onderwijssichting Tangent in zijn woonplaats Tilburg.