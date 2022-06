Natuur kan nog veel beter en mooier bij de Beeksche Waterloop in Gestel

De Beeksche Waterloop. Die begint ergens op de Jekschotse Heide ten zuiden van het Vressels Bos in Meierijstad. Hij stroomt verder door het rijke natuurgebied de Geelders bij Boxtel en zo naar de Dommel bij de molen aan Genenberg in Gemonde.

Gele plomp

Pal naast de weg de Kaatse Hoeve in het buitengebied van Gemonde kabbelt een rustig stroompje naast een stel knotwilgen die fier in het groen staan. De steeltjes van de gele plomp steken boven het water uit en laten hun sierlijke gele knopbloempje zien. Het trekt de mooi gekleurde weidebeekjuffers aan die er rondfladderen. Een buizerd duikt door de lucht. Hijheeft een muis in het net gemaaide hooiland ontdekt.

Volledig scherm Een weidebeekjuffer op de gele plomp in de Beeksche Waterloop. © Jan Zandee/ Fotoburo Bolsius

Niks meer aan doen, zou je zeggen. Prachtig rustiek cultuurlandschap vol natuur. Helemaal waar. Maar volgens Natuurgroep Gestel kan er bij het beekje, de Beeksche Waterloop, nog heel veel gebeuren om de rijkdom aan planten en dieren een enorme boost te geven.

Slootje

Sebastiaan Bakker van Natuurgroep Gestel: ,,Al onze natuurplannen hebben we in onze natuurvisie vastgelegd. Dat is wat ons betreft ook een leidraad voor de gemeente. Daarbij vormen de Dommel en de Essche Stroom zeer belangrijke ecologische zones. De Beeksche Waterloop stond voorheen te boek als een klein slootje. Gelukkig is dat inmiddels weer als een stromende beek aangemerkt. Die kan van onschatbare waarde zijn voor de natuur. En met voldoende ‘bouwstenen’ in het landschap langs deze loop kunnen we hier een belangrijke ecologische ader leggen tussen de Dommel in Gestel en het prachtige natuurgebied met de leembossen van de Geelders.”

Veldpoort

Zo gezegd is nog niet zo gedaan. Dat weer ook Bakker. ,,Gelukkig was er een particulier die hier een stuk hooiland heeft aangeschaft dat nu is omgevormd tot natuurgebiedje naast de Beeksche Waterloop. Dat stuk heet nu de Kaatsche Plak. We hebben er een bankje gezet en veldpoort. Ook zijn er met het oude voorpootrecht weer fladderiepen naast de weg gezet. Met het verschralen van het hooiland willen we hier al meer bloemrijke weide laten ontstaan. Daar is een wat langere adem voor nodig, de gemeste bodem moet wat schraler worden. Maar het begin is er.”

Volledig scherm De veldpoort van de Kaatsche Plak, met ook een zitbankje achter het klaphek. © Domien van der Meijden

De Natuurgroep Gestel werkt samen met de gemeente Sint-Michielschielsgestel, de provincie, waterschap De Dommel, Brabants Landschap, Stichting het Groene Woud en het Gebiedsontwikkelfonds Brabant. Maar vooral ook met ARK Natuurontwikkeling die aan alle kanten in het Dommeldal en rond de Geelders de natuur wil versterken.

Volledig scherm Sebastiaan Bakker op het bankje op de Kaatsche Plak. © jan zandee

Vrijwillig

,,We hebben met meer dan vijftig grondeigenaren in het gebied van de Beeksche Waterloop al oriënterende gesprekken gehad. Alles gebeurt op vrijwillige basis, hoor. Wie wil, kan meedoen aan het verbeteren van de natuur naast de waterloop. Wij helpen samen met ARK de grondeigenaren die mee willen doen. We gaan de Beeksche Waterloop niet grootschalig vergraven. Nee, dat doen we niet. We willen op plekken waar dat kan wel de taluds van de waterloop glooiender laten maken. Zodat er wat zandbankjes ontstaan die droog kunnen vallen. Ook bij de kleine stuwen willen we dat vis er moeiteloos kan passeren. Dat komt de soortenrijkdom van planten en dieren ten goede.”

Volledig scherm Natuurparel De Geelders. © Domien van der Meijden

Het ideale plaatje, dat duurt zeker nog jaren. ,,En het wil ook helemaal niet zeggen dat we het hele landschap vol met bos zetten. Hier en daar op de juiste plekken plukken bos en struiken. Zodat je mooie stapstenen krijgt voor flora en fauna tussen Dommel en Geelders. Dat zal echt jaren duren. Na de eerste stappen merken we nu al dat je meer vlinders, insecten en dieren ziet. En de eerste bloemen die pionieren in het gebied. Aan de overkant van de Kaatsche Plak mochten we een brede strook aankopen naast de waterloop. Daar zetten we met de natuurgroep later vooral inheemse bomen en struiken. Zo ontstaat heel langzaamaan dat parelsnoer van natuur.”



