Nee, er komen echt geen extra huizen in Reigerskant, wat inwoners en politiek ook willen

Automobi­list gewond bij botsing met twee auto’s in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Een automobilist is donderdagavond gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

14 juli