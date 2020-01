New Kids-friettent tegen de vlakte: wie wàs hier nou de snackbar?

,,Wel een beetje een dubbel gevoel vandaag", zegt ze. ,,Er komt nu een einde aan bijna 35 jaar snackbar, die ‘wereldberoemd’ werd door de jongens van New Kids en de films New Kids Nitro en New Kids Turbo. Maar we pakken meteen door. Want op deze plek staat over een paar maanden een splinternieuwe snackbar. Veel luxer en groter, met zitplaatsen.”