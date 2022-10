Nieuw leven voor ‘vergeten kruis’ De Burcht Boxtel

BOXTEL - Een manshoog smeedijzeren kruis. Het stond 28 jaar in de tuin bij familie Van den Brandt in Boxtel. Maar Nellie en Pièrre van den Brandt wilden ruimte maken in hun tuin. De begraafplaats van de Heilig Hartkerk wilde het wel. Nu krijgt daar het oude kruis van de wijkkapel van De Burcht een nieuw leven.

Oudere Boxtelaren weten het nog wel. Aan de Van Hornstraat stond vroeger De Burcht. Een prachtig oud gebouw met een indrukwekkende trap naar de eerste verdieping. Met een toren waar bovenop een fraai gietijzeren kruis stond. Na de Tweede Wereldoorlog was het druk in de Heilig Hartkerk, dus zocht het parochiebestuur uitwijkmogelijkheden om ook elders missen te geven op zondagen. De wijkkapel is in 1950 in gebruik genomen. Waarschijnlijk is het kruis ook van die tijd.

Wijkkapel

Dat werd De Burcht. In de wijkkapel was plek voor 300 gelovigen. Maar na de ontkerkelijking had het bestuur weer genoeg aan de Heilig Hartkerk, die inmiddels ook alweer gesloten is en aan de eredienst onttrokken. De Burcht kreeg een wolwinkel. Later vertrok het wolbedrijf naar de Parkweg en werd De Burcht in 1994 afgebroken om plaats te maken voor nieuwe appartementen.

Sloop

De sloper van De Burcht bood het grote smeedijzeren kruis aan bij familie Van den Brandt. Pièrre was toen smid. Daar stond ze veilig in de tuin, goed geconserveerd. Maar je moet af en toe toch ook eens opruimen. En zo kwam Van den Brandt in gesprek met Henk Renders, die het beheer van de begraafplaats van de Heilig Hartkerk heeft.

,,Dat kruis hoort natuurlijk bij de kerk, vanwege de noodkapel van De Burcht. Het parochiebestuur wilde er wel een plek voor inruimen op de begraafplaats, Mijn zoon Mart en ik hebben dat kruis onderhanden genomen. Het is ook netjes bij een straalbedrijf behandeld. Het krijgt een plek naast de ingang van het kerkhof. De maker van het kruis is vrijwel zeker wijlen Pieter van den Brandt. Een oom van Nellie en Pièrre”, zegt Renders.

Slijpsteen

Renders kon het liet laten om ook een oude slijpsteen te gebruiken als sokkel voor het kruis. ,,Die is uit de oude smederij. De steen was in vier stukken gebroken en als slijpteen niet meer bruikbaar. Maar met een stalen band om de vier stukken een prima ‘standaard’ voor het kruis van De Burcht.”

Houten kruis

Met de komst van het smeedijzeren kruis heeft de begraafplaats een tweede reliek uit de wijkkapel. Naast de oorlogsgraven uit de Tweede Wereldoorlog staat namelijk al een tijd een houten kruis. Dat is ook van De Burcht afkomstig en stond binnen in de kapel. ,,Dat kruis is wel wat ingekort, want dat was robuust groot. De sokkel van dit kruis is gemaakt door leerlingen van het Baanderherencollege.”

Het smeedijzeren kruis wordt vlak voor de katholieke dagen Allerheiligen en Allerzielen ingezegend door pastoor Geertjan van Rossem op zondag 30 oktober om 14.00 uur.



