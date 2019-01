Niezende fan bezorgt Brabantse zangeres Anneke van Giersbergen slappe lach en verpest toegift: 'Ik spreek jou nog wel!’

Zangeres Anneke van Giersbergen (45), geboren in Sint-Michielsgestel en wereldwijd bekend van metalband The Gathering, tourt de komende weken met haar solovoorstelling ‘Inchecken’, waarin ze akoestische versies van haar hits speelt.

‘Weer die man’

Gisteravond stond Van Giersbergen in concertgebouw Musis Arnhem, waar een niezende bezoeker diverse keren de aandacht van de zangeres opeiste.

,,Dat is dus weer die man, hé”, lacht ze als de fan zich tijdens de toegift opnieuw niet kan inhouden. Lullig, omdat Van Giersbergen op dat moment net helemaal in haar element is.