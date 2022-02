Nog eens ruim 1100 slaapplekken voor migranten laten lang op zich wachten: ‘Zonder bedden geen business’

Frank van Gool van uitzendbureau OTTO Work Force is zo'n beetje de meest ervaren ondernemer in het land als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. Als mede-eigenaar van KaFra Housing ontwikkelt hij het ene na het andere wooncomplex voor medewerkers van over de grens. ,,We zijn nu op zo'n tien locaties in het land bezig", zegt hij desgevraagd. Maar nergens gaat het zo langzaam als in Meierijstad, geeft hij toe.