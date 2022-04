Nog héle lange adem nodig voor komst Raadskamer in hartje Sint-Michielsgestel

Basis­school Fonkel Den Dungen: net meer ruimte gekregen en nu alweer te krap

DEN DUNGEN - Ze dachten net weer wat meer ruimte te krijgen. Maar het is wéér hopla, een extra klas erbij voor basisschool Fonkel in Den Dungen. Tegen de prognoses in groeit de school verder door. Dus moet er naast cafetaria 't Pleintje, bekend van de New Kids, een noodlokaal komen.

22 april