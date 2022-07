OKtoneel bestormt Gestelse terrassen

Komende zondag 10 juli treden drie groepjes OK-acteurs op, zes keer op rij. Op alle zes de horecaterrassen die het dorp telt.

Lieke Smolders, voorzitter van OKtoneel vertolkt de haast unanieme reactie in de ledenvergadering, in het voorbije voorjaar. ,,Daar was het heel simpel: We willen spelen, wat en waar maakt niet uit. Wij willen het publiek eindelijk iets brengen.” En zie, een brainstormavond later was een uniek creatief ei gelegd. Een theatertoer door het dorp. Langs alle terrassen. ,,En daarna ging het vlot”, lacht Smolders.

Volledig scherm De Beemden Basterds repeteren voor de Terras Theater Toer © Willem Geurts Van de aanvankelijk vijf bedoelde acts bleven er drie over. Logistiek beter te behappen dan vijf, vond men bij OKtoneel. Sketches van een kwartiertje, aantrekkelijke thema’s. ,,Het mooie is dat de spelers zelf alles in de hand namen. De teksten schreven ze zelf. Zij fungeren zelf als regisseur”, somt Lieke Smolders op. Intussen zagen alle horecaondernemers wel brood in de uitzonderlijke theatervariant. ,,Iedereen was enthousiast om zo het terraspubliek door OKtoneel te laten vermaken”, bezweert de voorzitter.

Logisch dat OKtoneel hoopt of bidt voor zomers weer komende zondag. Dat maakt de kans op drommen eigen Gestelse kijkvolk en toevallige passsanten op de terrassen groter. Want er valt iets te genieten, volgens Lieke Smolders. Een theaterploegje zingt a capella de vijftien minuten vol, met een melodramatisch begin dat uitmondt in vrolijk enthousiast gezang. De tweede mini-theatergroep verhaalt kluchtig over een Engelsman die de weg zoekt naar Vught. De derde groep, de Beemden Basterds, houdt het als senioren die Gestel op stelten zetten, dichter bij huis.

Pittige opgave

De acteurs wacht zondagmiddag een pittige opgave. Zij spelen tussen 13 en 17 uur zes keer een voorstellinkje van een kwartier. Nauwelijks veertig minuten zitten tussen het begin van de ene voorstelling en de start op een volgend terras. Een spelvorm die misschien wat gewaagd lijkt, maar onderhand past in de producties die OKtoneel ook eerder aandurfde. De vereniging speelde megaproducties in een manege, op het hoofdveld van de voetbalvereniging , en al even makkelijk kleine stukken op één middag of avond op diverse locaties in het dorp. ,,Met ons spel willen wij het publiek boeien. Hoe en waar maakt niet uit”, zegt Lieke Smolders, ,,wij sluiten nieuwe spelvormen ook voor straks niet uit.” Voor OKtoneel maakt het niet uit of dat nou binnen of buiten is. Als de acteurs maar aan spelen kunnen toekomen.