Omgevingsdienst: ‘Vion overschrijdt geurnormen bij Stapelen’

Halfjaar voor verbetering

Het onderzoek waaruit deze resultaten komen, stamt eigenlijk al uit december 2020. Echter was de rapportage volgens de omgevingsdienst steeds incompleet en kon daarom nu pas een definitieve conclusie worden getrokken. Vion schrijft dat er in februari van dit jaar nieuwe metingen zijn gedaan.

En nu? Vion krijgt een halfjaar om de geuroverlast, die vooral afkomstig is van varkens die op het terrein in veewagens wachten op de slacht, dusdanig te beperken zodat het bedrijf weer aan de normen voldoet. Vion doet momenteel onderzoek naar maatregelen die daaraan bij moeten dragen.

Eerdere maatregelen

Eerder al werd het verladen van bloed van de spoorzijde naar het binnenterrein van Vion verplaatst. De stroomrichting van de ventilatoren bij de wachtplaats van de veewagens is aangepast en blazen nu richting het Vion terrein in plaats van richting de omgeving. In de stallen is de losse ventilatie afgekoppeld, waardoor alle ventilatie via een zogenaamde biowasser gaat, die geur onttrekt.