Onderzoek naar veiligheid Molendijk-Noord in Schijndel

Op de weg overleed recent een 85-jarige Boxtelse fietser nadat hij door een bestelwagen was geschept. De bestuurder hiervan, een 24-jarige Bosschenaar, reed door en kon pas een aantal dagen later aan de hand van tips en foto's worden aangehouden.

De Molendijk-Noord staat niet bekend als een superonveilige weg. Bij de Fietsersbond Meierijstad zijn geen klachten over de weg bekend, zegt secretaris Wim van Daatselaar desgevraagd. Ook de gemeente concludeert aan de hand van haar registraties dat sinds 2017 niet veel zware ongelukken zijn gebeurd.

Maar de meldingen van hoge snelheden brengen Meierijstad er toch toe om een nadere ‘analyse' van de weg te maken. ,,We gaan na of en wat precies het probleem is, wat de oorzaak is, en welke maatregelen eventueel nodig zijn", aldus een woordvoerster. ,,We ontvangen maandelijks tussen de 65 en 75 meldingen over verschillende verkeerssituaties. Molendijk-Noord valt daarin niet op.”

Gevoelsmatig is het voor verschillende Schijndelaren echter een drukke sluiproute tussen Schijndel en de Zuid-Willemsvaart met de naastgelegen provinciale weg, en de achterliggende dorpen Berlicum en Middelrode. Verschillende fietsers geven ook aan dat ze er niet prettig fietsen.

Tellingen gehouden

Hoeveel verkeer er momenteel gemiddeld gebruik maakt van de weg, weet de gemeente niet. ,,We beschikken nog niet over recente tellingen. Wel zijn voor de zomervakantie tellingen van de verkeersintensiteit van gemotoriseerd verkeer en fietsers gehouden. We verwachten de resultaten daarvan in oktober.”

,,De Molendijk-Noord is één van de verbindingen tussen Schijndel en de N279 dus het ligt in de verwachtingen dat deze weg meer verkeer heeft dan andere erftoegangswegen", aldus de woordvoerder. ,,Verder is bekend dat veel fietsers gebruik maken van de weg. De weg is in de Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad ook opgenomen als regionale fietsroute.”

Onveilige hotspot

Omdat recreatief fietsverkeer toeneemt en ook het gebruik van elektrische fietsen, behoort dit tot ‘de risicothema's in de gemeente. ,,De Molendijk-Noord was niet eerder bij ons in beeld als onveilige hotspot. De weg is ook niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad. Maar daarvan is afgesproken dat we welke twee jaar het uitvoeringsprogramma actualiseren aan de hand van ontwikkelingen.”



