Ontmanteling drugslab Den Dungen in volle gang. ‘Geen klein lab’ volgens politie

Automobi­lis­te gewond naar ziekenhuis na aanrijding met andere auto in Biezenmor­tel

9:57 BIEZENMORTEL - Bij een aanrijding tussen twee auto's zaterdagochtend rond 08.45 uur is een automobiliste gewond geraakt. Ze is naar het ziekenhuis vervoerd. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Gommelsestraat en de Brabantsehoek in Biezenmortel, vlakbij de spoorwegovergang.