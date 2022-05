‘Onzekerheid en stress’, BALANS zet Boxtelse zorgen jeugdzorg op een rij

De Nederland­se taal nog niet machtig of een handicap? Susan vindt een oplossing in haar bedrijf

SCHIJNDEL - Bij Susan Smits van de Plastic Recycling Company in Schijndel maakt het niet uit waar je vandaan komt. En ook niet of je een handicap hebt. ,,Oekraïense vluchtelingen zijn bij ons ook zeer welkom, daar vinden we wel werk voor.” Meierijstad zette haar donderdag in het zonnetje.

