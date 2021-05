Op plek van bekende feesttent in Schijndel staan nu zeven woningen

Gaat er een groot werk van kunstschil­der Pierre Janssen schuil achter de spinnenweb­ben op zolder?

9 mei BOXTEL - Het blijft nog even spannend. Want eerst moet Heemkunde Boxtel nog ontdekken of er iemand veilig kruipend over de zolderplanken kan van de bibliotheek in Boxtel. Pas dan wordt duidelijk of er nog een groot religieus schilderwerk van kunstschilder Pierre Janssen aanwezig is boven de plek waar het toneel was van het patronaat van de Fraters van Tilburg.