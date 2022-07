Op verkenning in het Dommeldal: maïs, appels én paardenpoep

HUIS EN HAARD Nico en Trees wonen in een Oosten­rijks huisje, ‘Met kamertje voor de man met oorlogs­trau­ma's’

BOXTEL - Toen ze voor het eerst een Oostenrijks huisje binnenstapten, waren ze meteen verkocht. Zo’n huisje wilden ze zelf ook. Toen Nico en Trees Landwehr-Johan er in 1983 een te koop zagen staan in de Leenhoflaan in Boxtel hoefden ze niet lang na te denken: dat wordt van ons.

18 juli