Openluchtmis bij Mariakapel in Esch en Lourdesgrot in Liempde

Pastoor Geertjan van Rossem gaat zaterdag vanaf 18.30 uur voor bij de Mariakapel aan de Heikant in Esch. Hij wordt daarbij geassisteerd door diaken Pieter Schevers die speciaal belast is met de geloofsgemeenschap van Esch. Het Gelegenheidskoor van Esch verzorgt de gezangen en ook het gilde Sint-Willebrordus is aanwezig. In de week voor het feest van Maria Tenhemelopneming wordt er dagelijks als voorbereiding in de Mariakapel in Esch een rozenhoedje gebeden.

Liempde

De openluchtmis bij de Lourdesgrot in de Kloostertuin in Liempde is maandag 15 augustus vanaf 19.00 uur. Celebrant is kapelaan Marshal Stanislaus en een vakantie-gelegenheidskoortje met op het orgel Marie-José Heijnen zingen de Marialiederen. Het parochiebestuur adopteerde de Mariagrot die in de oude luister hersteld is en op 20 mei is ingezegend.