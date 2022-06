Orgel en beiaard Schijndel moeten vaker klinken. Zondag concerten

Boxtelaar Tommy van Doorn is al jarenlang de vaste organist van het orgel in de Sint-Petrusbasiliek in zijn woonplaats. Met ingang van dit jaar gaat hij voor de stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel ook aan de slag in de Sint-Servatiuskerk in Schijndel.

„Concertorganist is misschien een duur woord”, vindt Van Doorn zelf. „Een organist is normaal verbonden aan een kerk of parochie om kerkdiensten op te luisteren en koren te begeleiden. In Boxtel ben ik al tien jaar organist van de Sint-Petrusbasiliek. Daar bespeel ik een Smitsorgel dat iets ouder is dan dat in Schijndel. Maar er kan zoveel meer met een orgel dan alleen kerkdiensten opluisteren”, zegt Van Doorn.

En dat is wat hij en de stichting Smitsorgel en Beiaard in Schijndel ook willen laten zien. „Het instrument kan ingezet worden voor concerten, orgellessen en orgelstudie. Bovendien speelt het orgel een cruciale rol in het cultuurhistorische leven van een gemeenschap.”

Voor voetlicht brengen

Dat is volgens Van Doorn ook waar het orgel in de Sint-Servatiuskerk ‘recht’ op heeft. „Deze onbezoldigde erefunctie stelt mij in de gelegenheid om het Schijndelse Smitsorgel meer voor het voetlicht te brengen tijdens concerten, inloop-bespelingen en demonstraties.”

Van het parochiebestuur van de Sint-Servatiuskerk mag Van Doorn het orgel ook gaan gebruiken voor orgellessen. Orgellessen geeft de organist al langer op het Smitsorgel in de Boxtelse basiliek.

Beiaardier in toren

Als beiaardier was Van Doorn al langer actief in Schijndel. Eveneens in de Servatiuskerk, maar dan enkele verdiepingen hoger in de toren. „Sinds enkele jaren speel ik als stadsbeiaardier eens per twee weken tijdens de weekmarkt op de beiaard.”

Zaterdag 18 juni is de Dag van de Componist en die wordt door Van Doorn en de Schijndelse stichting aangegrepen om het orgel en de beiaard in de schijnwerpers te zetten. Tussen 13.00 en 13.45 uur speelt Van Doorn op de beiaard werken van Sjef van Balkom, Willem Vogel, Daan Manneke en Mathieu Dijker.

Vanaf 14.00 uur is in de kerk een orgelconcert. Bezoekers kunnen tijdens het concert in- en uitlopen. Tijdens het concert klinken werken van twee muzikale pijlers in de Nederlandse orgelmuziek: Jan Pieterszoon Sweelinck en Hendrik Andriessen.

Ukkepuk-orgelconcert

Ruim een week later, zondag 26 juni, is Tommy van Doorn te beluisteren tijdens een Ukkepuk-orgelconcert in de Heilige Servatiuskerk. Dat begint om 11.00 uur en daarvoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar via www.ukkepuk-concerten.com.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.