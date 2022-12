Oud-wethouder Eric van den Broek van Boxtel plots overleden

Dode dieren leven! De top van de dinowereld komt naar de unieke dinosaurus in het Oertijdmu­se­um

BOXTEL - Boxtel als middelpunt van de wereld van dinosaurussen? Zaterdag was dat in ieder geval wel zo. Van heinde en verre kwamen experts naar het Oertijdmuseum toe om daar te praten over de ‘Jurassic Giants’ en dan toch vooral over de in Boxtel onderzochte diplodocus, die er hoogstwaarschijnlijk geen is.

27 november