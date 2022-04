Oude doopkapel in Schijndel is gedoopt tot De Kapel: winkeltje met horeca en dagbesteding

Veertig teams staan te trappelen voor Kids Event Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Een paar jaar op een rij moest Kids Event in Sint-Michielsgestel nee verkopen aan de kinderen die in het voorjaar graag meedoen aan de zeskamp en talrijke kinderactiviteiten op de ligweides van zwembad Zegenwerp. Maar de editie 2022 gaat door. Vrijwilligers vinden, dat is nog wel een ding.

25 maart