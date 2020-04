Outlet Tuincentrum Den Dungen nu failliet na gevonden drugslab, ontploffing, dode en gedwongen sluiting

Vallen steeds meer bedrijven om door de corona-maatregelen, in het geval van het Outlet Tuincentrum Den Dungen speelt er een andere reden waarom dit bedrijf nu failliet is verklaard. Begin dit jaar moest op last van de burgemeester het pand een jaar dicht omdat er afgelopen najaar een drugslab was aangetroffen.

Heftige maatregel voor heftig incident

Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel noemde het destijds: ,,Een heftige maatregel voor een heel heftig incident.” Looijen nam dit besluit op basis van de opiumwet. Op 25 oktober van het vorig jaar werd er na een explosie in de nachtelijke uren een dode man aangetroffen in het bedrijfspand. Dat resulteerde in zegels op de deur en een jaar op slot. Die zegels werden in januari op de poort aangebracht.

Er was tijdens het productieproces in het drugslab die bewuste oktobernacht wat mis gegaan in het drugslab, waar materiaal werd gevonden voor het maken van harddrugs. Het besluit om het pand te sluiten was een optelsom van feiten.

Explosie heeft geen tijdklok

Looijen destijds over het besluit: ,,Het gaat om een openbaar toegankelijk pand, waar mensen dagelijks naartoe gingen om te winkelen voor bloempotten, vazen en ander materiaal. Ik wil niet weten wat er had kunnen gebeuren als dit drugslab overdag tijdens openingsuren van het tuincentrum was geëxplodeerd. Zo’n explosie, die heeft geen klok. Dat had op elk tijdstip kunnen gebeuren.”

Verdachten nog vast