Overal extra coronacontroles, maar fruitkweker René Simons vreest ze niet

Dorpshui­zen duiken diep in het rood door corona

3 juni HAAREN/SCHIJNDEL/GESTEL - Geen kopje koffie tijdens het bloemschikken of het bridgen. Geen biertje na het kaarten, biljarten, de koor- of harmonierepetitie. De dorps- en gemeenschapshuizen in de Meierij zijn de afgelopen drie maanden heel veel inkomsten misgelopen. Met z’n allen per week vele tienduizenden euro’s. Het wordt dan ook een jaar van donkerrode cijfers, is de verwachting.