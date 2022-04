Paaspop beleeft topfestival, maar grenzen zijn bereikt

‘Het is best een drempel om molenaar te worden, maar zo leuk om te doen’

SCHIJNDEL - 2022 is uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwillige Molenaar. Reden genoeg om de Schijndelse molen De Pegstukken op te zoeken, waar elke zaterdag de winkel open is om tarwe-, rogge-, spelt- of boekweitmeel te kopen. Ad Vermeltfoort, Aad Dekker en Reinier Pijnenburg houden er als ‘mulders’ de molen draaiend.

7 april