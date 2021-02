Paaspop is definitief niet in april en prikt nieuwe datum in september

Van zagerij naar woonhuis in Boxtel: twee jaar lang slapen in de hal

26 januari BOXTEL - Drie jaar verbouwen is niet niks, maar ook niet voor niks. De Boxtelse zagerij aan de Wilhelminastraat is weer helemaal in oude luister hersteld. ,,Dat er een compleet nieuw dak op de woning moest komen was niet in de begroting meegenomen.”