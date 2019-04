Paaspop is vrijwel uitverkocht

Boxtelse woningen gereno­veerd, nu de tuinen nog: die mogen groener

11:55 BOXTEL - Ze zijn weer spic en span. De renovatie van de laatste 62, van de in totaal 113, woningen in de Boxtelse wijk Selissenwal is bijna klaar. Woonstichting St. Joseph organiseerde afgelopen weekend een groenmarkt in de St. Barbarastraat en de Vaandelstraat. Voor de tuinen van de huurders, maar de opkomst was matig.