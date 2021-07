Paaspop neemt Extrema over: ‘We hebben vertrouwen in de toekomst’

Strak in het pak en met bijzonder vervoer naar het afscheids­feest; Bij de Nacht van Acht vloeien nog geen tranen

11 juli SINT-MICHIELSGESTEL - In knoerthard brullende sportwagens, op een platte kar, op de tractor, in een oldtimer, in een gloednieuwe cabriolet, in een brandweerwagen, zo trok zaterdagavond een uitbundige karavaan van een kleine honderd scholieren naar het Scoutinggebouw aan de Eikenlaan. Op weg naar hun Nacht van Acht. Ze waren er helemaal klaar voor, de groepachters van de drie Gestelse basisscholen én die van de Gemondse Lambertusschoool.