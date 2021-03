Paaspop schrapt rapper Bilal stilzwijgend van line-up na geruchtmakende livestream

Ouders in de klas bij proefwerk­week zijn beetje ‘spiekagent’

22 maart SINT-MICHIELSGESTEL - Online lesgeven en toetsen afnemen, dat kan natuurlijk. Dan is er veel mogelijk. Maar Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel wil ook heel graag fysiek op school proefwerken en schoolexamens afnemen. Maar hoe doe je dat dan veilig? Dat kan niet met volle klassen. Een groep van 25 ouders schiet nu te hulp om mee te helpen met surveilleren in de klas. Want de leerkrachten kwamen wat handjes te kort.