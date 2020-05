Parelhoenders krijsen té hard. En dus moeten ze weg, zegt de gemeente

Samen Slim Rijden gestopt in Helvoirt, ouderen weer op de bus aangewezen

10:35 HELVOIRT - Een prettig alternatief voor een eigen auto of het openbaar vervoer was het drie jaar lang voor ouderen in Helvoirt. Bedoeld voor een bezoekje aan familie, het ziekenhuis, dagopvang of dorpshuis HelvoirThuis. Een vrijwillige chauffeur reed hen daarheen, in een elektrische auto van het project Samen Slim Rijden.