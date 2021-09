Persoon op het spoor: geen treinverkeer tussen Boxtel en Eindhoven

Winkelcen­trum Oosterhof krijgt eindelijk een nieuwe jas en interieur

7:23 BOXTEL - Van groot tot klein, alle winkels van het winkelcentrum Oosterhof in Boxtel-oost ondergaan de komende twaalf maanden een metamorfose. In een stuk of vijf fasen wordt over een kleine twee maanden begonnen met een grondige verbouwing van het centrum dat uit de jaren tachtig stamt.