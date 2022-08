Persoonlijk contact is het geheim van Wammes dierenspeciaalzaak: ‘Laatst kwam iemand uit Dordrecht om een goudvis te kopen’

KERKDRIEL - De speciaalzaak, populairder dan ooit, of juist noodlijdend? Een rondgang door de regio. Deze week: Kees Wammes van de gelijknamige dierenwinkel in Kerkdriel.

Er klinkt gepiep alsof iemand in een piepspeelgoedbeest knijpt: papegaai Macho kan imiteren als de beste. ,,Toen we nog een kaketoe hadden die mobieltjes nadeed, pakte ik telkens mijn telefoon”, lacht Kees Wammes (59). Al dertig jaar is hij eigenaar van dier- en hengelsportspeciaalzaak Wammes en dat lange tijdsbestek is de sleutel van zijn succes.

,,Omdat ik een gevestigde naam heb, lukt het me om internet redelijk het hoofd te bieden. En nee, ik begin geen webshop meer. Dat kost erg veel tijd en juist het persoonlijke contact met klanten vind ik het leukst.”

Geen kale hokken met plastic huisjes

Concurrentie dus van internet, maar niet van andere fysieke dierenwinkels, want die zijn er niet meer in de wijde omtrek. ,,Laatst kwam iemand uit Dordrecht om een goudvis te kopen, want veel dierenwinkels hebben geen dieren meer”, legt Wammes uit. ,,Je moet namelijk per diersoort een vakbekwaamheidsdiploma hebben, anders mag je geen dieren meer verkopen.”

Achter in de winkel zitten konijnen en hamsters. Wammes tilt een schuilhokje op waaronder grijze hamstertjes zitten te soezen. ,,Een kaal hok met een plastic huisje erin, die verkopen we bijna niet meer. Mensen willen nu hokken met hamsterscaping.”

Goede adviezen

Hamsterscaping? ,,Dat is een ruim terrarium waarin van alles te beleven is voor een hamster, met schors, houten tunnels, bruggen, takken. Soms komen er stelletjes die geen tijd hebben voor een hond of kat en dan kopen ze dit. Zo hebben ze toch een dier en het ziet er leuk uit in de kamer.” En goede adviezen erbij? ,,Ja, sommige mensen willen bijvoorbeeld een paar hamsters in één hok, maar hamsters kun je niet zomaar bij elkaar zetten. Het zijn territoriale dieren.”

De deurbel rinkelt en Alwin Pennings komt binnen met zijn teckelachtige hondje Harvey. ,,Kijk, twee klanten,” grapt Wammes. ,,De ene zit aan de lijn.” Pennings pakt een zak brokken. ,,Ik koop altijd bij speciaalzaken. Zo min mogelijk bij de supermarkt.”

Hondenjasjes

Klant Klaas Jan Dijkema beaamt dat. ,,Ja, ik steun de lokale winkel ook graag. Hier heb je kwaliteit, goed advies en ze leggen de zakken ook nog voor je in de auto. Dat doen ze bij de grote ketens echt niet.” Dominique Kirchholtes komt binnen met haar zoon Bjorn. ,,Als je aan een pup begint, heb je goede adviezen nodig en die krijg je hier.”

Wat is er behalve internet nog meer veranderd in de afgelopen dertig jaar? Wammes denkt even na. ,,De mensen willen meer speeltjes en luxe voor hun dieren. Ja, ook hondenjasjes.”