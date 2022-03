Peter Verkuijlen is blij met Meierijstad: ‘Het momentum moeten we vasthouden’

Bert van Druenen van PPA in Gestel: ‘Kennis en kunde van inwoners optimaal gebruiken’

SINT-MICHIELSGESTEL - Bert van Druenen is de nieuwe lijsttrekker van de Plaatselijke Politieke Alliantie (PPA). Hij is inmiddels vier jaar raadslid in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Samen met de huidige wethouder Peter Raaijmakers is hij kandidaat voor een wethouderszetel. Want PPA hoopt er weer twee te kunnen leveren.

