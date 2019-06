Plan voor overkapping bij Vion moet soelaas bieden: varkens even niet welkom wegens hitte en storing

Scou­tinglei­der is vrijwilli­ger van het jaar Sint-Michiels­ges­tel

19 juni SINT-MICHIELSGESTEL - Niels van den Elzen had het niet helemaal zien aankomen toen hij de Moerkoal in Middelrode binnenstapte. Kort na zijn entree in een inmiddels zeer behoorlijk gevulde zaal bleek hij voor even het middelpunt van de aandacht te zijn. Van den Elzen kreeg de lof die hem volgens velen, zo ook de Gemeente Sint-Michielsgestel, toekwam: de eretitel van Vrijwilliger van het Jaar.